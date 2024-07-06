بعد وداع يورو 2024.. البرتغال يعود الى الوراء 27 عاما

وتلقى المنتخب البرتغالي خسارة قاسية أمام جورجيا 0-2، ثم تعادل مع سلوفينيا 0-0 (فازت بركلات الترجيح)، والأمر تكرر أمام فرنسا بتعادل سلبي (خسرت بركلات الترجيح) ليودع المسابقة.وأوضحت الصحيفة أن البرتغال لم تسجل أي هدف بمرمى الخصوم لحوالي 330 دقيقة متتالية في نسخة يورو 2024، حيث يعود آخر هدف سجله إلى الدقيقة 56 أمام تركيا بالجولة الثانية من المجموعات.ولفتت إلى أنه لم يحدث مثل هذا الجفاف التهديفي بالبرتغال منذ عام 1997، أي منذ حوالي 27 عاما.وفي فبراير/شباط ومارس/آذار بذلك العام، لعبت البرتغال 3 مباريات ودية أمام اليونان 0-0، وفرنسا 0-2، وتعادل سلبي جديد مع أيرلندا الشمالية.ولم ينته الجفاف التهديفي آنذاك إلا أمام ألبانيا في 7 يونيو/حزيران، بفوز 2-0 بمرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1998.