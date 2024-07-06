رونالدو يبعث برسالة لجماهير بلاده: كنا نستحق أكثر

ونشر رونالدو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورا من البطولة، وعلق عليها قائلا: "أردنا تقديم المزيد.. لقد كنا نستحق أكثر من ذلك".وتابع موجها حديثه للجماهير: "نحن ممتنون لكل ما قدمتموه لنا، ولكل ما حققناه حتى الآن داخل وخارج الملعب.. أنا متأكد من أن هذا الإرث سيتم تكريمه، وسنستمر في بنائه معا".وأنهى رونالدو مشواره في اليورو، دون أن يحرز أي هدف، للمرة الأولى في مسيرته.وكان "الدون" قريبا من التسجيل، خلال مباراة دور الـ16 أمام سلوفينيا، عندما أهدر ركلة جزاء في الوقت الإضافي، تصدى لها حارس أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك.