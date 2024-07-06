ركلات الترجيح تنقل إنجلترا لنصف نهائي اليورو

نجح منتخب إنجلترا في إقصاء سويسرا من الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2024، اليوم السبت، بفوزه عليه بركلات الترجيح (5-3) عقب التعادل على مدار 4 أشواط بهدف لكل منهما.

تقدمت سويسرا بهدف أول عن طريق بريل إمبولو في الدقيقة 75 قبل أن يأتي الرد بعدها بـ 5 دقائق عبر بوكايو ساكا.



واطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل، ما أدى لذهاب الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت للإنجليز في النهاية.