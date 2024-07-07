صافرة سعودية لإدارة نصف نهائي الكأس بين الزوراء والجوية

وقالت اللجنة في بيان لها، ان "مهمة قيادة مباراة القوة الجوية والزوراء للحكم السعودي خالد الطريس على أن يساعده مواطناه محمد العبكري وعبدالرحيم الشمري، فيما سيكون مواطنه عبدالله الشهري حكما ل VAR، بينما سيكون الحكم العراقي سالم عامر حكما رابعا".ومن المقرر أن يستضيف فريق القوة الجوية نظيره الزوراء على ملعب الشعب عند الثامنة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.وسيقود مباراة النفط والشرطة، بحسب البيان ذاته، طاقم تحكيم عراقي بقيادة واثق محمد على أن يساعده كلا من حسين فلاح وكرار عباس على أن يكون علي حسين حكما رابعا ومحمد سلمان حكما ل VAR.ومن المقرر أن يلتقي النفط نظيره الشرطة، عند الثامنة من مساء اليوم.