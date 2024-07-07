الجوية والشرطة يصلان الى نهائي كأس العراق

وصل فريقا القوة الجوية والشرطة، اليوم الأحد، الى نهائي بطولة كأس العراق.

وتمكن الجوية من التغلب على نظيره الزوراء بهدف نظيف بعد طرد احد لاعبي الأخير وذلك خلال المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي. كما تغلب فريق الشرطة الذي توج مؤخرا بلقب دوري المحترفين، على نظيره النفط بهدف نظيف خلال المباراة التي جرت على ملعب الزوراء.