ديشامب يرد بغضب بشأن أداء الديوك في يورو 2024

وقال ديشامب لصحفي سويدي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إسبانيا غدا في الدور قبل النهائي لأمم أوروبا: "إذا كنت تشعر بالملل من أداء منتخب فرنسا، فلتشاهد شيئا آخر، فأنت لست مجبرا".وأضاف: "اليورو بطولة استثنائية وصعبة على جميع المنتخبات، لذا فإن معدل الأهداف تراجع عن فترات سابقة".وشدد: "بإمكاننا أن نتبادل المشاعر والحماس وتحقيق نتائج تسعد الشعب الفرنسي في فترة صعبة تمر بها البلاد".وأتم ديشامب تصريحاته ضاحكا: "إذا كنتم في السويد تشعرون بالملل، فهذا لا يهمني حقا".وكان منتخب فرنسا تأهل لقبل نهائي يورو 2024 دون أن يسجل هدفا واحدا من لعب مفتوح بل اكتفى بهدف من ركلة جزاء إضافة إلى هدفين ذاتيين.