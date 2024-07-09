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تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.. هل يستطيع العراق اللعب في الأراضي الفلسطينية؟
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن عائقًا وحيدًا من الممكن أن يقف أمام اللعب في الأراضي الفلسطينية بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وأوقعت قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.
وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي علي جبار، ان موقف الاتحاد العراقي ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية وهو الموقف ذاته الذي تتخذه الحكومة ونحن بكل تأكيد ندعم اللعب على أرض المنتخب الشقيق في تصفيات آسيا المرحلة إلى كأس العالم خصوصًا في هذه الظروف".
وأضاف: "إن العائق الوحيد الذي قد يمنع العراق من اللعب على الأراضي الفلسطينية يتمثل بقرار من الاتحاد لدولي لكرة القدم، ففي حال قرر "فيفا" عدم إقامة مباراة العراق أمام فلسطين في أرضها فإننا حينها لن نتمكن من اللعب هناك، لكن في حال عاد الخيار إلينا أو ارتبط الأمر بموافقتنا، فبالتأكيد سنوافق على اللعب هناك من دون تفكير".
وواصل جبار: "كل الدول العربية وبكل تأكيد ستوافق على اللعب في الأراضي الفلسطينية دون أدنى تفكير، نحن داعمون بكل الطرق للقضية سواء على مستوى الدعم الحكومي أو الرياضي أو الثقافي أو أي مجال آخر، هذه الأمور لا تحتاج إلى بيانات رسمية لأن مواقفنا معروفة وهو واجب على كل مواطن عربي"، بحسب winwin.
الرجوب يؤكد أهمية استضافة الفدائي منافسيه على الأراضي الفلسطينية
وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب، قد أكد أهمية لعب مباريات منتخب "الفدائي" البيتية في فلسطين، وبالأخص في القدس، وهي المكان الذي يقع فيه ملعب المنتخب الرئيسي "فيصل الحسيني". خاصة في هذا الوقت الصعب الذي تتعرض فيه أرض فلسطين للانتهاكات.
وكان الرجوب قد تعهد أيضًا بتوفير بيئة آمنة لجميع المنتخبات المشاركة في هذه التصفيات، داعيًا دول مجموعتها للانضمام إلى الاتحاد الفلسطيني في كتابة التاريخ من خلال دعم حقه بالاستضافة والمنافسة على الأراضي الفلسطينية.
وحتى اللحظة لم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن ملعب إقامة مباريات المنتخب الفلسطيني في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، حيث أبدت جميع منتخبات المجموعة الثانية رغبتها باللعب في فلسطين، باستثناء كوريا الجنوبية التي لن تعلن موقفها حتى الآن.
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