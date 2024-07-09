تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.. هل يستطيع العراق اللعب في الأراضي الفلسطينية؟

وأوقعت قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي علي جبار، ان موقف الاتحاد العراقي ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية وهو الموقف ذاته الذي تتخذه الحكومة ونحن بكل تأكيد ندعم اللعب على أرض المنتخب الشقيق في تصفيات آسيا المرحلة إلى كأس العالم خصوصًا في هذه الظروف".وواصل جبار: "كل الدول العربية وبكل تأكيد ستوافق على اللعب في الأراضي الفلسطينية دون أدنى تفكير، نحن داعمون بكل الطرق للقضية سواء على مستوى الدعم الحكومي أو الرياضي أو الثقافي أو أي مجال آخر، هذه الأمور لا تحتاج إلى بيانات رسمية لأن مواقفنا معروفة وهو واجب على كل مواطن عربي"، بحسب winwin.وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب، قد أكد أهمية لعب مباريات منتخب "الفدائي" البيتية في فلسطين، وبالأخص في القدس، وهي المكان الذي يقع فيه ملعب المنتخب الرئيسي "فيصل الحسيني". خاصة في هذا الوقت الصعب الذي تتعرض فيه أرض فلسطين للانتهاكات.وكان الرجوب قد تعهد أيضًا بتوفير بيئة آمنة لجميع المنتخبات المشاركة في هذه التصفيات، داعيًا دول مجموعتها للانضمام إلى الاتحاد الفلسطيني في كتابة التاريخ من خلال دعم حقه بالاستضافة والمنافسة على الأراضي الفلسطينية.