نجم ريال مدريد السابق يقترب من الدوري الايطالي

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن موراتا (31 عاما) يعتزم الانتقال من أتلتيكو مدريد إلى ميلان بعقد يمتد حتى 2027.ويتوقع أن يقود موراتا المنتخب الإسباني في مباراته أمام نظيره الفرنسي، التي تقام في وقت لاحق من اليوم، ضمن منافسات الدور قبل النهائي ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".ولعب موراتا في صفوف ريال مدريد خلال فترتين، ويوفنتوس فترتين، وأتلتيكو مدريد فترتين، بالإضافة إلى تشيلسي.وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإيطالي، بفارق نقاط كبير، خلف جاره وغريمه التقليدي إنتر ميلان.