يامال يحصد جائزة "نوعية" في برشلونة

وبعد تصويت أعضاء الاتحاد الذي جرى في الفترة ما بين 1 و7 يوليو/تموز، حصل جمال على الجائزة من زميله بالفريق الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، ليصبح بذلك أول لاعب يفوز بالجائزة في موسمه الأول مع الفريق الأول، بينما حصلت بونماتي على الجائزة للمرة الرابعة تواليا.وتمنح الجائزة منذ موسم 2009-2010 في فئة الرجال بالنادي، ومنذ موسم 2018-2019 بالنسبة للسيدات.وحصل على الجائزة كل من بويان (2009-2010)، أندريس إنييستا (2010-2011)، تشافي هيرنانديز (2011-2012، و 2012-2013)، كارليس بويول (2013-2014).خافيير ماسكيرانو (2014-2015)، ليونيل ميسي (2015-2016)، سيرجيو روبرتو (2016-2017)، إيفان راكيتيتش (2017-2018)، تير شتيجن (2018-2019 و 2022-2023)، فرينكي دي يونج (2020-2021)، بيدري وأليكسيا بوتياس (2022-2023).