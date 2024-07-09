أنباء غير سارة لجماهير ريال مدريد تخص ألابا

ويواصل ألابا تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة، حيث أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، في منتصف كانون الأول 2023.

ومع ذلك، تشير وسائل الإعلام في النمسا، إلى إمكانية استمرار غياب ألابا عن الملاعب، حتى عام 2025.وبحسب صحيفة "هيوت" النمساوية، فإن ألابا مازال يواجه صعوبة في صعود بعض السلالم.من جهتها، أكدت صحيفة "دي بريس" النمساوية، أن الموعد الأكثر احتمالا لعودة ألابا هو 2025.وقال ألابا، في ألمانيا، خلال مشاركة النمسا في بطولة أوروبا "يورو 2024": "أنا لا أضغط على نفسي أو أحدد موعدا للرجوع".من جانبه، أكد ريال مدريد، أن كل شيء يسير كما هو مخطط له مع ألابا، لكن إصابته أكثر تعقيدا من إصابة تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو، وبالتالي فإن تعافيه أبطأ.وخلال عملية تعافيه، قام ألابا بزيارات منتظمة إلى كريستيان فينك، الطبيب النمساوي الذي أجرى العملية الجراحية له في إنسبروك، لفحص المنطقة المصابة، وذلك بموافقة ريال مدريد.