السومرية نيوز – رياضة

تنشر وكالة السومرية نيوز، تشكيلةُ فريقي الشرطة والقوة الجوية لمباراةِ نهائي كأس العراق للموسم 2023/ 2024 التي تجري مساء اليوم الأربعاء في ملعبِ الشعب الدوليّ.

وأدناه تشكيلة الفريقين:

