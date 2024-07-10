نبأ سار بشأن إصابة مبابي: حالته تحسنت

وكان مبابي تعرض لإصابة قوية في أنفه بعد اصطدامه بمدافع النمسا كيفن دانسو، في الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2024، ما أجبره على الغياب لمباراة واحدة، وخوض باقي المواجهات مرتديا القناع الطبي، قبل التخلي عنه أمام إسبانيا في نصف النهائي.وكان ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، الذي ودع اليورو بالخسارة أمام إسبانيا (2-1)، أن مبابي بحاجة لإجراء جراحة عقب نهاية البطولة.ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن حالة مبابي تحسنت بشكل كبير في الساعات الأخيرة، لذا خاض المهاجم الفرنسي موقعة إسبانيا في نصف نهائي اليورو دون قناع.وأشارت إلى أن حالة مبابي اختلفت تماما عن الوضع الصعب الذي عاشه في مباراة البرتغال بربع النهائي، حيث غادر اللاعب المباراة بسببه.وأوضحت أنه من الممكن جدا ألا يخضع مبابي لجراحة فور الانضمام إلى ريال مدريد.وكشفت أنه إذا رأى الأطباء حاجة مبابي لإجراء جراحة، فإن فترة التعافي ستكون من 10 إلى 15 يوما فقط، وبالتالي سيلحق بالمشاركة مع ريال مدريد في بداية الموسم الجديد.