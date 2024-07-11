عدنان حمد قد يكون المدرب.. تفاصيل ثورة التغييرات "المرتقبة" في نادي الزوراء

السومرية نيوز – رياضة



بدأت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء العراقي، العمل والتحضير للموسم المقبل في دوري نجوم العراق، حيث تسلمت مهامها، بعدما قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، إلغاء صلاحيات الإدارة السابقة على خلفية وجود مخالفات قانونية في انتخابات النادي.





وستقوم لهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، بدراسة وضع الطاقم التدريبي الجديد للنوارس، على الرغم من النجاح الذي حققه المدرب الحالي عصام حمد، ورشحت الهيئة المؤقتة مجموعة أسماء أخرى لقيادة الفريق في الموسم المقبل ومن بينها المدرب العراقي عدنان حمد، الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة في البيت الزورائي كونه درب النوارس لسنوات طويلة قبل أن يغادر إلى الأردن.



كما بدأت الهيئة المؤقتة بالتفاوض مع عدنان حمد لكن المفاوضات لم تأخذ الطابع الرسمي بعد، لأن الإدارة ترغب بمنح المدرب صلاحيات كبيرة من أجل إغرائه بالعودة إلى بيته الأول ومن بينها الصلاحية المطلقة للتعاقد مع اللاعبين المحترفين وأيضًا صلاحية اختيار مساعديه واختيار مكان المعسكر التدريبي للتحضير للموسم الجديد. وإن الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء بدأت بالفعل خطواتها للاستعداد مبكرًا للموسم الكروي الجديد، إذ تضع نصب أعينها التعاقد مع لاعبين مميزين في دوري نجوم العراق وأيضًا لاعبين محترفين بإمكانهم تحقيق الإضافة النوعية للفريق بعدما أخفقت الإدارة السابقة في جلب لاعبين على مستوى عالٍ.وستقوم لهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، بدراسة وضع الطاقم التدريبي الجديد للنوارس، على الرغم من النجاح الذي حققه المدرب الحالي عصام حمد، ورشحت الهيئة المؤقتة مجموعة أسماء أخرى لقيادة الفريق في الموسم المقبل ومن بينها المدرب العراقي عدنان حمد، الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة في البيت الزورائي كونه درب النوارس لسنوات طويلة قبل أن يغادر إلى الأردن.كما بدأت الهيئة المؤقتة بالتفاوض مع عدنان حمد لكن المفاوضات لم تأخذ الطابع الرسمي بعد، لأن الإدارة ترغب بمنح المدرب صلاحيات كبيرة من أجل إغرائه بالعودة إلى بيته الأول ومن بينها الصلاحية المطلقة للتعاقد مع اللاعبين المحترفين وأيضًا صلاحية اختيار مساعديه واختيار مكان المعسكر التدريبي للتحضير للموسم الجديد.

وتدرك إدارة الزوراء المؤقتة، تمامًا قوة المنافسة مع الفرق الجماهيرية الأخرى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصًا من الناحية المادية مثل الشرطة والقوة الجوية، لذلك فإن ميزانية الزوراء ستكون كبيرة في هذه الانتقالات ولم يشهد لها النادي مثيل في السنوات السابقة.



وبحسب winwin، فان الهيئة المؤقتة ستبدأ أولاً تجديد عقود عدد كبير من اللاعبين المهمين في صفوف الفريق والذين يعتبرون أعمدة أساسية وأبرزهم، جلال حسن وحسن عبد الكريم وميثم جبار وعلي محسن وغيرهم، وأن الإدارة ستحسم الصفقات فور انتهاء مشكلات ومتعلقات الإدارة السابقة.



يذكر أن إدارة الزوراء السابقة لم تغادر النادي حتى الآن وهي تنتظر نتيجة الطعن المقدم لدى مركز التحكيم والتسوية الرياضية في العراق.