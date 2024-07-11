إلغاء تجريبية منتخبنا الأولمبي مع "FCBO" في فرنسا

وقال هاشم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم إلغاءَ المباراة الودية للمنتخب في معسكره التدريبيّ في فرنسا أمام فريق FCBO بسبب ارتباطاتِ بعض لاعبي الأندية باستحقاقاتهم المحلية وآخرين من المحترفين".واضاف: "عدمَ اكتمال عقد اللاعبين جاء لارتباطِ خماسي فريق القوة الجوية بنهائي الكأس وثنائي أمانة بغداد بنهاية الدوري".وأوضح هاشم انه "تعذر وصولُ المحترفين يوسف الأمين وحسين علي بسبب ارتباطهما بمعسكراتٍ مع أنديتهم"، مبينا ان "يوسف الأمين سيصل يوم 13 ، وحسين علي يوم 20.. وان منتخبنا الأولمبيّ سيكتفي بمواجهةِ منتخب مصر الأولمبي يوم 17".يشار إلى أن منتخبنا وصلَ يوم أمس إلى فرنسا، وخاض اليوم وحدةً استشفائيةً، على أن يخوضَ وحدةً تدريبيةً اليوم على ملعبِ انجليت.