قميص مبابي يفتعل ازمة في ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن كمية الطلب على قميص كيليان مبابي في ريال مدريد فاقت توقعات وتصورات إدارة النادي.وأعلن ريال مدريد يوم الأربعاء أن كيليان مبابي سيرتدي القميص 9 في الموسم المقبل وهو الرقم الذي بقي شاغراً بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما في صيف 2023 إلى اتحاد جدة السعودي.وبمجرد الإعلان عن قميص مبابي زاد الطلب على القميص عبر المتجر الإلكتروني للريال، ما جعل النادي يحذر مشجعيه من إمكانية حدوث تأخير في التوصيل بسبب الضغط المتزايد.وقال ريال مدريد في بيان لمشجعيه: "نظرًا لارتفاع الطلب الحالي، قد يتأخر التسليم لمدة قد تصل إلى 4-6 أسابيع إضافية، بغض النظر عن طريقة الشحن المحددة.".وأظهر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد أن قيمة قميص كيليان مبابي رقم 9 مع ريال مدريد في الموسم المقبل 2024-2025، تبلغ 180 يورو.وتشير "ماركا" إلى أن أرقام بيع قمصان مبابي تجاوزت ما خططت له إدارة النادي ويتوقع أن يكون هناك كذلك حضور مكثف الثلاثاء المقبل لمراسم تقديمه في ملعب سانيتاغو بيرنابيو.وبات قميص مبابي متاحاً للشراء على متجر ريال مدريد الإلكتروني بداية من اليوم الخميس.وفي الإطار ذاته، باتت القمصان الجديدة لنجوم ريال مدريد والتي تم تغييرها متاحة وهي 8 للأوروغواياني فيدريكو فالفيردي و14 للفرنسي أوريلين تشواميني و6 لمواطنه إدواردو كامافينغا و18 لخيسوس فاليخو و15 للتركي أردا غولر.