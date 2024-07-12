فليك يفاجئ برشلونة بقرار مثير

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فليك يريد استمرار لاعب الوسط أوريول روميو، ويضعه ضمن خططه للموسم الجديد.وأشارت إلى أن المدرب الألماني معجب كثيرا بشخصية روميو وقدراته البدنية، ويراه إضافة قوية لخط وسط الفريق الكتالوني.ولفتت إلى أن رحيل روميو لن ينقذ الموقف المالي للبارسا، كما أن إدارة النادي لن تبيعه إلا في حالة وجود عرض مالي قوي.وذكرت الصحيفة أن برشلونة رفض عرضا من جيرونا لاستعادة روميو هذا الصيف، بعد عام واحد فقط من انضمامه مقابل 3.5 مليون يورو بعقد لمدة 3 أعوام، مع شرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو.وختمت "موندو ديبورتيفو" تقريرها، بأنه حال رحيل أوريول روميو، سيتم تصعيد لاعب الوسط الشاب مارك كاسادو.