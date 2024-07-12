كوتينيو يعود إلى نادي طفولته

ولم يحدد فاسكو ما إذا كانت الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي في البرازيل في ديسمبر المقبل، أو نهاية الموسم الأوروبي منتصف العام المقبل.ولعب كوتينيو (33 عاما) في فترته الأولى مع فاسكو، 44 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف قبل أن يتنقل بين عدة أندية أوروبية على غرار برشلونة وبايرن ميونخ لكن محطته الأبرز كانت في ليفربول حيث تألق بشكل لافت واستدعي بانتظام لتشكيلة منتخب البرازيل.وكان كوتينيو وقع لأستون فيلا عام 2022 ويتبقى عامان في عقده، كما لعب على سبيل الإعارة مع الدحيل القطري الموسم الماضي.يذكر أن فاسكو دا غاما عاني لتفادي الهبوط في الدوري البرازيلي في السنوات الأخيرة، ويحتل النادي حاليا المركز 13 برصيد 17 نقطة بعد 15 مباراة.