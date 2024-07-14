نادي الشرطة يتغلب على الزوراء في اختتام دوري نجوم العراق

السومرية نيوز – رياضة

تغلب نادي الشرطة، اليوم الاحد، على الزوراء بهدفين نظيفين في اختتام دوري نجوم العراق.

وسجل الهدف الاول لفريق الشرطة اللاعب علاء عبد الزهرة في الدقيقة 30. فيما أضاف اللاعب محمود المواس الهدف الثاني في الدقيقة (47) لتنتهي المباراة بفوز فريق الشرطة ليتوج بلقب دوري نجوم العراق رسميا. كما تغلب فريق القوة الجوية على نظيره نفط الوسط بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جرت على ملعب الزوراء في بغداد.