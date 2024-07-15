بفارق 12 بطولة.. ميسي يواصل التفوق على رونالدو

ورفع ميسي، رصيده من البطولات، إلى 45 لقبا، في الوقت الذي يتجه فيه مشوار البرغوث على المستوى الدولي من خط النهاية.وبفشل منتخب البرتغال في الظفر بلقب أوروبي جديد، والاكتفاء بالوصول إلى ربع نهائي يورو 2024، توقف رصيد كريستيانو رونالدو من البطولات عند 33 لقبا.ويتفوق ليونيل ميسي بفارق 12 لقبا عن غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو.وينوي الدون البرتغالي، الاستمرار في الملاعب حتى كأس العالم 2026، على أمل مشاركة دولية أخيرة رفقة منتخب بلاده، إلا أن الطريق إلى المونديال لا يحمل في طياته، الكثير من الألقاب والبطولات أمام رونالدو لمعادلة رقم ميسي.ولم يعرف كريستيانو رونالدو، طريق التتويج المحلي مع فريقه النصر السعودي حتى الآن، واكتفى فقط بحصد لقب البطولة العربية للأندية.يذكر أن ليونيل ميسي يمتلك 8 كرات ذهبية، فيما توقف رصيد رونالدو عند 5 كرات ذهبية.