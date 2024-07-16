غداً.. مباراة "مرتقبة" بين العراق ومصر استعداداً لأولمبياد باريس 2024

وسيكون لقاء القمة العربية مهماً جداً بالنسبة للمنتخبين، لأنه يقام قبل أيام قليلة جداً من بدء منافسات مرحلة المجموعات للبطولة الأولمبية التي تشهد مشاركة نخبة من أفضل المنتخبات على مستوى العالم.ويأمل الجهاز الفني للأولمبي بقيادة راضي شنيشل إشراك أكبر قدر ممكن من اللاعبين المتواجدين حالياً في المعسكر التدريبي في مباراة مصر التجريبية للوقوف بشكل دقيق على الجاهزية البدنية والفنية ورفع عامل التنافس قبيل خوض المواجهة الرسمية الأولى في الأولمبياد أمام أوكرانيا يوم الرابع والعشرين من تموز الحالي.ومن المؤمل أن يخوض العراق اليوم الثلاثاء وحدة تدريبية بمشاركة 21 لاعباً بعد انضمام المحترف في صفوف براونشفايغ الألماني يوسف الأمين والمهاجم رضا فاضل وحارس المرمى حسن عباس، بينما سيكون لاعب هيرنفين الهولندي حسين علي آخر الملتحقين بالبعثة بعد غد الخميس.على صعيد متصل، سيغادر نجم المنتخب الأولمبي علي جاسم صفوف المنتخب الأولمبي بعد نهاية لقاء مصر التجريبي متوجهاً إلى مدينة كومو لتوقيع عقده الاحترافي مع النادي الإيطالي الصاعد حديثاً للكالتشيو والذي يشرف على تدريبه النجم الإسباني السابق سيسك فابريغاس، ومن ثم يعود مجدداً للالتحاق بالبعثة في مدينة ليون التي سيخوض فيها مواجهتيه الأوليين أمام أوكرانيا والأرجنتين.