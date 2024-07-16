الاتحاد العراقي متهم بالتخبط.. ماذا جاء في بيان نادي دهوك حول مباريات "بلاي أوف"؟

وحدد الاتحاد العراقي، يوم الجمعة المقبل، موعداً لإقامة مباراتي "بلاي أوف" بين (الزوراء ودهوك) و(النجف وزاخو) المؤهلتين لتمثيل العراق في بطولة الأندية العربية وبطولة الأندية الخليجية.وفي هذا الصدد، أصدر نادي دهوك بياناً غاضباً أكد من خلاله: "إن إدارة نادي دهوك الرياضي، تعرب عن أسفها لما تعرض له نادينا من ظلم متكرر منذ بداية الموسم 2023-2024 في دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث بدأ سيناريو الظلم بعدم حصول نادينا إلى جانب الأندية الكردستانية على الدعم المالي الذي وعدنا به وقدره أربعة مليارات دينار عراقي وهو ما دفعنا للاقتراض لبناء فريق جيد كان نداً قوياً ومزاحماً لفرق المقدمة وتوجت الجهود بالوصول للمركز السادس المؤهل لقطع بطاقة تمثيل العراق خارجياً".وأضاف: "إن استثناء أندية الإقليم الأربعة من الحصول على الدعم المالي الذي أقرته حكومة العراق الاتحادية أبعد منافسة الدوري عن العدالة والحيادية والشفافية والتكافؤ المفترض أن يعمل به اتحاد الكرة ومع ذلك مضينا واجتهدنا وقدمنا الكثير من أجل إنجاح المسابقة ولم نرغب بأن نكون حجر عثرة وعرقلة مسيرة أول دوري للمحترفين بالعراق، مروراً بالقرارات الظالمة من لجان رابطة الدوري والقرارات التحكيمية وغيرها و الآن يعود الاتحاد مرة أخرى ليبلغ إدارتنا شفهياً بقرار مجحف جديد بإقامة مباراة البلاي أوف على أرض المنافس وبين جماهيره بالرغم من إرسال إدارتنا كتاب رسمي لاتحاد الكرة بالعدد (388) بتاريخ 14-7-2024 نطلب فيه إقامة البلاي أوف بنظام الذهاب والإياب أو بمباراة واحدة فاصلة على ملعب محايد في محافظة لا ينتمي لها أي فريق من الفرق المتبارية، فمن غير المنطقي أن يقطع فريقي 400 كم للعب في ملعب المنافس وبحضور جماهيره فيما سنفتقد جمهورنا، هل يقبل الفريق المنافس أن تقام المباراة الفاصلة في ملعب دهوك، بالتأكيد سيرفضون لأن الأمر لا يمت للعدالة والتنافس الشريف بأي صلة".وتابع نادي دهوك: "نطالب الاتحاد العراقي من خلال هذا البيان باتخاذ القرارات الصحيحة التي تحفظ حق الفرق المتنافسة بالتساوي دون أفضلية لنادٍ على آخر، فالفرق نالت مراكزها بجدها وتعبها ولا منة لأحد عليها، وفي حال وصل القرار الرسمي لإدارتها باللعب في ملعب المنافس فسيتم عقد اجتماع عاجل لإدارة النادي لاتخاذ القرار الحاسم باللعب أو الانسحاب من خوض مباراة البلاي أوف".وفيما يخص "بلاي أوت" مناطق الهبوط، أبدى نادي القاسم انزعاجه من آلية اختيار ملعب مباراته الفاصلة مع نفط البصرة، إذ أكد النادي في بيانه: "أن الهيئة الإدارية لنادي القاسم، تعرب عن استغرابها الشديد من آلية تعامل اتحاد الكرة مع موضوع ملعب المباراة الفاصلة بين نادينا ونفط البصرة، والتي أقل ما يمكن وصفها بالمتخبطة، فصباحاً المباراة في دهوك ومساء المباراة في بغداد وأخيراً تم إرسال بريد إلكتروني يبلغنا بإجراء قرعة في الساعة الرابعة من عصر اليوم لتحديد ملعب المباراة".وتابع: "إن التخبط الذي حصل أثر على نادينا ويؤثر في سمعة الكرة العراقية وإن إدارة نادي القاسم تتمنى أن يكون العمل في ظل دوري نجوم العراق مخططاً له مسبقاً في كافة التفاصيل، وإن اختيار ملعب مباراة فاصلة لا يحتاج إلى إجراء قرعة، إلا إذا كانت هناك ضغوط مفروضة على الاتحاد العراقي باتجاه اللعب في ملعب معين يستحيل إقامة المباراة عليها كون ذلك سيخرق الحيادية المفترض اتباعها".يذكر أن آلية "بلاي أوف" تطبق لأول مرة في العراق وبالتحديد في الدوري المحلي "دوري نجوم العراق"، الأمر الذي سبب لغطاً وضغطاً لدى الأندية.