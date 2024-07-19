والمباراة الاولى ستجمع فريق الزوراء بنظيره القادم من الشمال دهوك على ملعب الشعب الدولي".والمباراة الثانية التي يضيفها ملعب الزوراء يلتقي فيها فريقا النجف وزاخو".يشار الى أن اتحاد الكرة حدد منافسات الـ(بلي أوف) بمباراة واحدة وفي حالة التعادل تذهب مباشرة الى ركلات الترجيح دون لعب اشواط إضافية والفائزان من المباراتان يلعبان بينهما مباراة واحدة وفي حالة التعادل تذهب الى ركلات الترجيح والفائز منهما يذهب للمشاركة في بطولة الاندية العربية، بينما يذهب الخاسر للمشاركة في بطولة دوري ابطال الخليج للاندية.