على خطى "ميمي".. اللاعب العراقي "بشار رسن" يقترب من العودة للدوري الإيراني

ولعب رسن لفريق بيرسبوليس لمدة موسمين ونصف للفترة من أغسطس/ آب 2017 ولغاية 1 يناير/ كانون الثاني 2021 وحقق معه لقب الدوري الإيراني وكأس إيران.واللاعب بشار رسن لم يحسم وجهته المقبلة حتى اللحظة بعدما انتهى عقده بشكل رسمي مع قطر القطري، إذ أصبح اللاعب حراً الآن على الرغم من اقترابه من تمثيل فريقه العراقي السابق القوة الجوية، إلا أن رسن قرر التريث في توقيع عقده الجديد كونه يبحث عن فرصة للاحتراف الخارجي.كما إن نادي تراكتور الإيراني، دخل بمفاوضات جادة للتعاقد مع بشار رسن وذلك من خلال تقديم عرض مالي ضخم يحاول من خلاله إغراء رسن من أجل الظفر بخدماته، بعدما حسم صفقة التعاقد مع مواطنه مهند علي "ميمي"، إذ يرغب الفريق الإيراني أن يكون الثنائي جنباً إلى جنب في الفريق.تقدم تراكتور بعرض مالي يبلغ 800 ألف دولار للحصول على خدمات بشار رسن، هذا العرض جعل رسن يفكر كثيراً خصوصاً أنه تلقى عرضاً أيضاً من فريقه السابق بيرسبوليس الإيراني، لكن رسن يميل لقبول عرض تراكتور لسببين، الأول يتعلق بقيمة العقد الذي يعد أعلى من قيمة عقد بيرسبوليس وأيضاً بسبب وجود مواطنه مهند علي في الفريق، لذلك ستكون الأولوية لتراكتور.وعرض تراكتور بعثر الأوراق والاهتمامات لدى بشار رسن، الذي كان قريبًا من ارتداء قميص القوة الجوية، بالتالي فإن اللاعب جمد جميع المفاوضات من أجل التفكير جيداً والتأني في اتخاذ القرار ولربما سيطلب ضمانات مالية من فريق تراكتور بعدما عانى رسن من تأخر مستحقاته في فريق بيرسبوليس الإيراني قبل التوجه للدوري القطري، بحسب winwin.ولعب النجم العراقي (27 عاماً) طوال مسيرته الكروية في أربعة أندية وهي القوة الجوية وبيرسبوليس وقطر والمرخية، ويمتلك 65 مباراة دولية رسمية مع المنتخبات العراقية (الأول والأولمبي) سجل خلالها 6 أهداف. وحصد رسن، لقب الدوري الإيراني مرتين كما حصل على لقب كأس إيران أيضاً.