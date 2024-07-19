أولمبياد باريس.. العراق ينهي معسكره التدريبي في إنجليّيت

وذكر بيان لاتحاد الكرة ورد لـ السومرية نيوز، أن "مُنتخبنا الاولمبي انهى معسكره التدريبي التحضيري في مدينة إنجليّيت الفرنسية وتوجه عصر اليوم الجمعة الى مدينة ليون لخوض غمار منافسات مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ومواجهة منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب".قبل يومين، لاعب منتخبنا الأولمبي نظيره المصري ودياً في إطار الاستعدادات لأولمبياد باريس، وخسر اللقاء بهدفين مقابل واحد.