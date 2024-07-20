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قرارات من الاتحاد العراقي بعد إلغاء بطولة الأندية العربية "أبطال الدوري"
رياضة
2024-07-20 | 05:10
المصدر:
السومرية نيوز
3,263 مشاهدة
السومرية نيوز – رياضة
أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت 20 تموز/ يوليو 2024، قرارات بعد إلغاء بطولة الأندية العربية "أبطال الدوري".
الاتحاد ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه نظراً لإلغاء بطولة الأندية العربية "أبطال الدوري" تقررَ الآتي:
*الفريق الفائِز من مباراةِ النجف ودهوك يشاركُ في بُطولةِ الأنديةِ الخليجيّة.
*في حالِ إعتذار الفريقِ الفائز من مباراةِ دهوك والنجف عن المُشاركةِ ستذهبُ بطاقةُ المشاركة للفريقِ الخاسِر الذي تبارَى معه.
وبحسب البيان، شدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، على "ضرورة تلقي الأخبار من مصدرها الرسمي وعدم تصديق الأخبار غير الموثوقة التي لا تستند لمصدر رسمي"، مؤكدا "وقوفه بمسافة واحدة مع الجميع من دون تمييز لطرفٍ على آخر".
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