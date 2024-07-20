قرارات من الاتحاد العراقي بعد إلغاء بطولة الأندية العربية "أبطال الدوري"

الاتحاد ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه نظراً لإلغاء بطولة الأندية العربية "أبطال الدوري" تقررَ الآتي:وبحسب البيان، شدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، على "ضرورة تلقي الأخبار من مصدرها الرسمي وعدم تصديق الأخبار غير الموثوقة التي لا تستند لمصدر رسمي"، مؤكدا "وقوفه بمسافة واحدة مع الجميع من دون تمييز لطرفٍ على آخر".