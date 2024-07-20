عرض ضخم لباريس يهدد صفقة ريال مدريد

ويحاول الريال التوقيع مع فرانكو ماستانتوونو، نجم ريفر بليت، هذا الصيف نظير 20 مليون يورو.وفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، انضم باريس إلى صفقة ماستانتوونو ويخطط لتقديم 35 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع الجوهرة الأرجنتينية.وأشارت إلى أن ريال مدريد لا ينوي تغيير خطته في صفقة ماستانتوونو رغم تهديد سان جيرمان، ولن يقدم عرضًا جديدًا بأكثر من 20 مليونًا.ويريد ريال مدريد أن يطبق قاعدة أن من يرغب في القدوم للميرنجي، عليه أن يخضع لشروط الملكي دون الدخول في مزايدة مع أي نادٍ آخر.ويعتقد جوني كالافات، رئيس الكشافين في ريال مدريد، أن ماستانتوونو موهبة كبرى، لذا أقنع مسؤولي الميرنجي بالتوقيع معه، وتركه في ريفر بليت لعام آخر.