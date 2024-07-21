خلافا لـ22 دولة عربية.. العراق يذهب لأولمبياد باريس بغياب تام للاعبات الاناث

السومرية نيوز-رياضة



أظهرت قائمة البلدان العربية المشاركة في اولومبياد باريس، أن العراق البلد الوحيد بالإضافة الى الصومال، لايوجد اناث من بين المشاركين في دورة العاب الاولمبياد، من بين 22 دولة عربية.

وبحسب قائمة المشاركين، فأن مجموع المشاركين من العراق في أولمبياد باريس يبلغ 26 لاعبا بمختلف الرياضات، جميعهم من الذكور، خلافا لجميع الدول العربية الأخرى، اما الصومال فتمتلك لاعب تشريفي واحد فقط.



وفي ليبيا والسودان وسوريا وجزر القمر واليمن كان هناك كحد ادنى لاعبة واحدة ضمن الاعبين المشاركين، باستثناء العراق الذي يبلغ عدد الاناث المشاركات "صفر".

