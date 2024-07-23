سيرفع العلم العراقي بحفل افتتاح أولمبياد باريس.. ماذا تعرف عن الرباع علي عمار؟

السومرية نيوز – رياضة



قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، أن يكون الرباع علي عمار هو من سيرفع العلم العراقي في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، نظراً للآمال الكبيرة المعلقة عليه في حصد إحدى الميداليات الملونة، فماذا تعرف عنه؟

*الرباع العراقي علي عمار ينهي معسكر أربيل

أنهى الرباع العراقي علي عمار، يوم الأحد الماضي، معسكره التدريبي في أربيل عاصمة إقليم كردستان استعداداً لأولمبياد باريس الذي سيغادر اليوم الثلاثاء للمشاركة فيه.



وقال مدرب المنتخب العراقي لرفع الأثقال، عمار يسر، في بيان، إن "الرباع علي عمار اختتم معسكره الذي أقيم في أربيل، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس يوم السادس والعشرين من شهر تموز/ يوليو الجاري"، مضيفا ان "موعد السفر إلى العاصمة الفرنسية اليوم الثلاثاء، وسيواصل الرباع تدريباته في باريس خلال الفترة التي تسبق مشاركته في منافسات مسابقة رفع الأثقال في الأولمبياد من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة".



يذكر ان تأهل لاعب المنتخب الوطني الرباع علي عمار وزن 109 كغم، الى أولمبياد باريس رسمياً، بعد أن تفوق على أقرب منافسيه الياباني والجزائري في بطولة كأس تايلاند برفع الأثقال والتي اقيمت منافساتها في تايلند-فوكت.



وبحسب إعلام اللجنة الأولمبية، فان تصنيف اللاعب علي عمار أصبح التاسع عالمياً، وكان قريباً من أن يكون في الترتيب الخامس.



يمثل الربّاع علي عمار يسر الربيعي العراق في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™ حيث يمثـل الأمل العراقي بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه الدورة على مستوى الألعاب الفردية. أنهى الرباع العراقي علي عمار، يوم الأحد الماضي، معسكره التدريبي في أربيل عاصمة إقليم كردستان استعداداً لأولمبياد باريس الذي سيغادر اليوم الثلاثاء للمشاركة فيه.وقال مدرب المنتخب العراقي لرفع الأثقال، عمار يسر، في بيان، إن "الرباع علي عمار اختتم معسكره الذي أقيم في أربيل، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس يوم السادس والعشرين من شهر تموز/ يوليو الجاري"، مضيفا ان "موعد السفر إلى العاصمة الفرنسية اليوم الثلاثاء، وسيواصل الرباع تدريباته في باريس خلال الفترة التي تسبق مشاركته في منافسات مسابقة رفع الأثقال في الأولمبياد من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة".يذكر ان تأهل لاعب المنتخب الوطني الرباع علي عمار وزن 109 كغم، الى أولمبياد باريس رسمياً، بعد أن تفوق على أقرب منافسيه الياباني والجزائري في بطولة كأس تايلاند برفع الأثقال والتي اقيمت منافساتها في تايلند-فوكت.يمثل الربّاع علي عمار يسر الربيعي العراق في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™ حيث يمثـل الأمل العراقي بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه الدورة على مستوى الألعاب الفردية.

يشار الى ان اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وضعت خطة متكاملة لرعاية البطل علي عمار يسر منذ أكثر من عامين، من خلال تهيئته للمشاركة في اولمبياد باريس، وبالفعل تحقق الهدف المنشود من خلال تأهله باستحقاق كبير إلى الأولمبياد المقبل.



واختارت اللجنة الأولمبية العراقية الرباع علي عمار يسر الذي يخوض منافسات وزن فوق 102 كلغ، لحمل العلم العراقي في حفل الافتتاح، أمام البعثة التي تضم أكثر من خمسين شخصاً برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية، وذلك وفق ما أفاد مدير البعثة هرده رؤوف.



يقول يسر الذي خاض معسكراً تدريبياً في تركيا لأشهر عدة "شرف كبير أن يتم منحي فرصة حمل العلم العراقي في حفل الافتتاح. ستكون من دون شك لحظات تاريخية سأعيشها وتبقى خالدة في حياتي".



وأعرب يسر عن أمله في بلوغ مراحل متقدمة، قائلاً: "المنافسات ستكون شديدة بل أكثر من ذلك بكثير بوجود عمالقة رفع الأثقال. أمضيت برنامجاً تدريبياً مهماً في تركيا استمر لأشهر طيلة الفترة الماضية".



ويشرف على تدريبات يسر - من أهالي مدينة الصدر - الذي حل خامساً في بطولة العالم في تايلاند هذا العام وخطف فيها بطاقة الوصول إلى أولمبياد باريس، والده الرباع السابق عمار يسر، الذي أشار إلى أن "اهتمام ورعاية اللجنة الأولمبية للبرنامج التدريبي الاستعدادي كان مثالياً وشكل حافزاً كبيراً للمنافسة".



كما حطم الرباع العراقي علي عمار الرقم العالمي بفاعلية الخطف محققا رقما عالميا جديدا بعد أن حقق 198 كغم لفئة الشباب في بطولة العالم برفع الاثقال والتي اقيمت منافساتها في العاصمة السعودية الرياض العام الماضي.