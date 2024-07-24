العراق والمغرب ومصر.. مواجهات قوية تنتظر المنتخبات العربية في أولمبياد باريس 2024

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجمهور مشاركة نجوم عالميين مثل كيليان مبابي وأنطوان غريزمان من فرنسا، وليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا من الأرجنتين، إلا أن رفض الأندية تسريح لاعبيها أسفر عن غيابهم عن البطولة.هذا الوضع يأتي بسبب عدم إدراج البطولة في الروزنامة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ما يعني عدم التزام الأندية بإرسال لاعبيها.وتفتتح المنافسات بمباراة قوية بين الأرجنتين والمغرب ضمن المجموعة الثانية على ملعب "جوفروا غيشار" في سانت إتيان، ورغم غياب ميسي ودي ماريا، فإن الأرجنتين ما زالت تُعتبر مرشحة قوية للظفر بلقبها الثالث بعد عامي 2004 و2008.وتضم الأرجنتين في صفوفها أبطال العالم مثل خيرونيمو رولي، ونيكولاس أوتاميندي، وجوليان ألفاريز، وتياغو ألمادا، مما يمنحها قوة إضافية، خلال مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.في المقابل، عزز المغرب صفوفه بلاعبين مميزين مثل أشرف حكيمي وسفيان رحيمي، ما يجعل الفريق قادرًا على مواجهة أي تحديات والفوز بالمباريات في محاولة للوصول إلى أدوار متقدمة، مستلهمًا من نجاح المنتخب الأول في مونديال قطر.يبدأ المنتخب المصري مشواره في أولمبياد باريس 2024، بمواجهة جمهورية الدومينيكان، حيث يعول المصريون على مواهبهم الشابة وخبرات اللاعبين لتحقيق الفوز في هذه المباراة والذهاب بعيدًا في البطولة.وبالرغم من غياب محمد صلاح، يسعى الفريق المصري لتكرار إنجازات المنتخبات الأفريقية مثل نيجيريا والكاميرون، اللتين نجحتا في كسر الهيمنة الأوروبية في البطولات السابقة.أما المنتخب العراقي، فيواجه تحديًا كبيرًا أمام أوكرانيا، إذ يسعى ممثل العرب إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة المهمة.ويراهن منتخب العراق الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، على مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين القادرين على المنافسة والتألق في المحافل الدولية، تحت قيادة المدرب راضي شنيشل.من جهتها، تطمح إسبانيا، بطلة كأس أوروبا الأخيرة، إلى التتويج بالميدالية الذهبية للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1992.ورغم غياب بعض النجوم بسبب رفض الأندية تسريحهم، مثل لامين يامال ونيكو وليامز، إلا أن المنتخب الأولمبي يزخر بالمواهب الواعدة مثل فيرمين لوبيز وأليكس باينا المتوجين مؤخرًا بلقب اليورو، إلى جانب المدافع الكتالوني باو كوبارسي الغائب الأبرز عن كأس أوروبا.وتستهل فرنسا مشوارها بمواجهة الولايات المتحدة في مارسيليا، متطلعة إلى الفوز بلقبها الأولمبي الثاني بعد عام 1984، وتعتمد فرنسا على خبرة مهاجمها المخضرم ألكسندر لاكازيت لتقديم أداء قوي والوصول إلى المراحل النهائية من البطولة.