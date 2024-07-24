ميسي يعلق بعد ضجة مباراة المغرب والأرجنتين

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
كواليس المدينة
من
01:50 AM
الى
02:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال 25 عاملا "اعتدوا" على منتسبين أمنيين في بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-494835-638574497825967508.jpg
ميسي يعلق بعد ضجة مباراة المغرب والأرجنتين
رياضة
2024-07-24 | 16:29
المصدر:
موقع كووورة
9,697 مشاهدة
علق ليونيل ميسي على الضجة المثارة بعد خسارة الأرجنتين أمام المغرب بنتيجة 2/1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
واستنكر ميسي السيناريو المثير لسقوط التانجو أمام أسود أطلس برسالة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قائلا "أمر لا يصدق".
وكانت المباراة استكملت لمدة 3 دقائق بعد أكثر من ساعتين بعدما سجل منتخب الأرجنتين هدف التعادل 2/2 بعد مرور 16 دقيقة من الوقت بدل الضائع، علما بأن الحكم احتسب 15 دقيقة.
ونزلت الجماهير المغربية إلى أرض الملعب وهاجمت لاعبي الأرجنتين ليتم إيقاف اللقاء، ويعود الفريقان إلى غرفة خلع الملابس.
وبعد ما يقرب من ساعتين أشارت تقنية الفيديو بوجود تسلل قبل تسجيل كريستيان ميدينا الهدف الثاني للأرجنتين، واستكمل الحكم 3 دقائق دون جمهور قبل أن يعلن فوز المغرب (2-1).
كما علق رودريجو دي بول نجم منتخب الأرجنتين وفريق أتلتيكو مدريد بنشر صورة لمنتخب التانجو الأولمبي لدعمه في باقي المشوار.
وكتب دي بول "معكم أكثر من أي وقت مضى، بإمكانكم أن تفعلوها أمام أي منافس آخر".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الموت يفجع الفنان اياد راضي
فن وثقافة
21.57%
13:18 | 2024-07-23
الموت يفجع الفنان اياد راضي
13:18 | 2024-07-23
غضب إيراني داخلي من "استئجار" حافلات عراقية لنقل الزائرين
دوليات
21.11%
04:47 | 2024-07-23
غضب إيراني داخلي من "استئجار" حافلات عراقية لنقل الزائرين
04:47 | 2024-07-23
تهديم 17 دارا سكنية في بغداد
محليات
17.08%
06:19 | 2024-07-23
تهديم 17 دارا سكنية في بغداد
06:19 | 2024-07-23
رغم عدم استحصال الموافقات الرسمية.. مستثمر متنفذ يصر على بناء مول في قلب بغداد
بالفيديو
14.73%
09:07 | 2024-07-23
رغم عدم استحصال الموافقات الرسمية.. مستثمر متنفذ يصر على بناء مول في قلب بغداد
09:07 | 2024-07-23
بشرى سارة لطلبة العراق
محليات
14.58%
13:29 | 2024-07-23
بشرى سارة لطلبة العراق
13:29 | 2024-07-23
إطفاء تام للكهرباء والماء يوزع عن طريق المولدات.. ماذا يحدث في النجف؟
محليات
10.93%
12:35 | 2024-07-23
إطفاء تام للكهرباء والماء يوزع عن طريق المولدات.. ماذا يحدث في النجف؟
12:35 | 2024-07-23
المزيد
إستفتاء
هل تزداد المشاكل العائلية مع ارتفاع درجات الحرارة بالفعل؟
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
الفيديو
"أساليب لا أخلاقية وابتز النساء".. القبض على " شاباز" في أربيل (فيديو)
13:29 | 2024-07-24
ضرب وحشي وركل بالأقدام.. ماذا يحصل في مطار مانشستر ببريطانيا
12:52 | 2024-07-24
رغم ظروفها الصعبة حققت انجازاً كبيراً.. تفاصيل قصة تحدي زينب مناشدات لوزير التعليم
10:36 | 2024-07-24
هل توزيع المشاريع بين الشركات في البصرة عادل؟
05:44 | 2024-07-24
صدمة كبرى لطلبة مراحل منتهية بعد تسجيل نسب نجاح ضئيلة!
05:34 | 2024-07-24
كتلة نيابية تعلن مقاطعتها لجلسة اليوم بسبب ادراج قانون العفو العام
05:21 | 2024-07-24
امكانية تأجيل قانون سلم الرواتب
04:42 | 2024-07-24
جولة جديدة من الحوارات والمباحثات الثنائية بين بغداد وواشنطن
16:39 | 2024-07-23
غضب في صلاح الدين.. طالبات "متفوقات" يتفاجأن بـ"الغش" ويطالبن بـ"فتح الدفاتر"
10:03 | 2024-07-23
أمر اخلاء وإطلاق نار.. ماذا يحدث في القرية العراقية؟ (فيديو)
09:09 | 2024-07-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.