الأولمبي العراقي يطوي صفحة الانتصار على أوكرانيا ويرفع سقف الطموحات

ونجح المنتخب الأولمبي العراقي في قلب الطاولة على نظيره الأوكراني، إذ قلب تأخره بهدفٍ إلى فوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب غروباما ستاديوم في مدينة ليون ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم للرجال.وبعد نهاية المباراة، قال نجم المنتخب أيمن حسين: "الفوز المهم الذي تحقق على المنتخب الأوكراني، نهديه إلى الجماهير العراقية التي تساندنا في كل مكان وزمان وأيضًا نهديه إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الوطنية، اللاعبون قدموا كل ما لديهم من أجل تحقيق الانتصار في مباراة لم تكن سهلة إطلاقاً".وأضاف: "جميع المباريات صعبة، لاعبو العراق كانوا رجالاً، ورغم التأخر في المباراة، كانت شخصية الفريق حاضرة، وتمكنا من حصد 3 نقاط في غاية الأهمية، لكن الآن يجب أن نفكر في المباراة المقبلة أمام الأرجنتين حيث نطمح إلى التأهل إلى الدور الثاني من الأولمبياد".بدوره، قال اللاعب إبراهيم بايش: "إن الأولمبي العراقي يجب أن يطوي صفحة مباراة أوكرانيا وفتح صفحة مباراة الأرجنتين، المواجهة لن تكون سهلة كون المنتخب الأرجنتيني معروف بنجومه وقوته، لكن نحن أيضًا سنحاول أن نلعب مباراة تليق باسمنا نحن -اللاعبين العراقيين- إذ نطمح لتحقيق أفضل النتائج".وتابع: "اللاعبون والكادر التدريبي كانوا على قدر المسؤولية أمام أوكرانيا، وسنواصل العمل بذات الوتيرة في مباراتي الأرجنتين والمغرب المقبلتين، الحمد لله نجحنا في الفوز رغم أننا واجهنا منافسًا قويًا ولكن قراءة المدرب كانت ناجحة وقلبت الموازين".وأكمل: "الجماهير العراقية كانت السبب الرئيس في تحقيق الفوز اليوم، الجمهور منحنا حافزًا كبيرًا لتحقيق الانتصار وساندنا فور نزولنا إلى أرض الملعب ونحن شعرنا بالأفضلية بسببهم وكنا نريد إسعادهم بأي وسيلة والحمد لله حققنا ذلك في النهاية".وبفوزه على أوكرانيا، اقتسم المنتخب العراقي صدارة المجموعة الثانية في الأولمبياد مع المنتخب المغربي برصيد 3 نقاط بعد فوز أسود الأطلس على الأرجنتين 2-1.