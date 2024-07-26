حفل أولمبياد باريس 2024.. لماذا يخفي المخرج أسماء النجوم المشاركين؟

*مضمون سريويعمل مخرج العرض منذ 18 شهراً. رغم إقراره بالتركيز على الإرث الفرنسي، يحتفظ بسرية مضمونه.بالإضافة إلى تألق المغنية الكندية الشهيرة سيلين ديون بأغنية للمغنية الفرنسية التاريخية إديث بياف، تشارك آية ناكامورا، المغنية الأكثر استماعاً في فرنسا، وستؤدي أغنية كلاسيكية لشارل أزنافور، برفقة الحرس الجمهوري.كما ستتألق مغنية البوب الأمريكية ليدي غاغا على "المسرح الأولمبي".سيصعد على المسرح مجموعة من المواهب الموسيقية الفرنسية، ويتوقع مشاركة عازف البيانو سفيان بامار والمغنية جولييت أرمانيت، ومجموعة B2B التي تضم المغني فيليب كاترين وعازف الدرامز سيروني، ومغنية الأوبرا مارينا فيوتي وفرقة موسيقى الميتال البيئية "غوجيرا"، وسيظهر أيضًا مغني الراب الباريسي Rim'K، من فرقة الهيب هوب 113.وتعدّ باريس الساعات قبل انطلاق حفل افتتاح تاريخي غير مسبوق لألعابها الأولمبية الصيفية، باستعراض نحو 7 آلاف رياضي من الدول المشاركة لنحو أربع ساعات على عبّارات وقوارب في نهر السين وسط مدينة النور، في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة.وتريد فرنسا تعزيز صورتها من خلال هذه الألعاب، عبر استضافة نحو 100 رئيس دولة أو حكومة، لمواصلة نشاط دبلوماسي مكثّف بينما تشتعل الصراعات في أوكرانيا وغزّة، مروراً بالسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية.وبدت المناطق المطلّة على نهر السين مخيّماً حصيناً في آخر 10 أيام، واقتصر عبور الحواجز الحديدية على الأشخاص المقيمين وأصحاب الحجوزات في الفنادق المزوّدين برمز المربع الثمين.فُحصت كل القوارب التي تسير في النهر، وتخضع العبّارات والقوارب الـ85 التي ستنقل الرياضيين لرقابة صارمة.