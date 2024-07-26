أولمبياد باريس.. الأولمبي العراقي بالزي الأخضر في مواجهة الأرجنتين غداً (صور)

ووفقاً للاجتماعِ الفنيّ فسيرتدي الأولمبيّ العراقي الزي الأخضر الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر الكامل، في وقتٍ تناول المؤتمرُ قضيةَ فحص المنشطات والمنطقة الفنيّة والعدد المسموح به للتواجد يوم المباراة، بحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد للسومرية نيوز.كما جرى في المؤتمرِ تثبيتُ تعليمات دكة البدلاء، وقانون اللعب، إضافةً إلى التفاصيل الواجب القيام بها قبل وبعد المباراة، وفقا للبيان الذي أشار الى ان المؤتمر الفنيّ حضره كل من المديرِ الإداريّ عبد الجبار هاشم وطبيب المنتخب علي فاروق ومسؤول التجهيزات عمار زهير، فضلاً عن المنسقِ العامّ للاتحاد في أوروبا روان الناهي.