Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يتقدم بعرض لضم أولمو.. تفاصيل دقيقة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

5 أشياء يتوقعها المتابعون من أولمبياد باريس 2024

رياضة

2024-07-26 | 06:37
5 أشياء يتوقعها المتابعون من أولمبياد باريس 2024
573 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تفصل ساعات قليلة عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بحفل افتتاح فريد من نوعه يهدف إلى عرض أهم معالم إحدى أشهر المدن في العالم.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس النسخة الـ33 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب 2024 بمشاركة 10500 رياضي.

وتستعرض "العين الرياضية" في السطور التالية أبرز الأحداث المتوقعة في أولمبياد باريس، نقلا عن تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

*معالم سياحية لا مثيل لها
بعد مرور 100 عام على انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس، تستعد مدينة النور لاستعراض معالمها السياحية الشهيرة عالميًا، خاصةً أنها تعتبر من أجمل الأماكن في العالم، وستشكل هذه المناظر بعضًا من الصور الأولمبية الأكثر تميزًا في العقود الأخيرة.

ربما تكون الصورة الأكثر شهرة التي يتم تداولها حاليا بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي هي ملعب الكرة الطائرة الشاطئية الواقع في ظل برج إيفل، حيث يلوح المعلم البالغ من العمر 137 عامًا فوق الملعب، ويتمتع بتذكرة مجانية لمشاهدة المباريات أدناه.

ولكن سيتم تضمين مواقع العاصمة الفرنسية الكلاسيكية الأخرى في الأولمبياد أيضًا، مثل ساحة الكونكورد أحد أكبر الساحات في المدينة التي ستستضيف عدة أحداث، بجانب ساحة تروكاديرو وجسر بونت ألكسندر الثالث.


*عودة الجماهير
أقيمت أولمبياد 2020 فعليًا في عام 2021 بمدينة طوكيو وسط غياب الحضور الجماهيري، في ظل جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق الناجمة عنها وقيود السفر حول العالم.

ولكن مع تجاوز العالم للجائحة، وانتقال الأولمبياد إلى أحد أشهر مواقع السفر في العالم، من المتوقع عودة المشجعين بالملايين.

وتم بيع ما يقرب من 9 ملايين تذكرة للأحداث الأولمبية اعتبارًا من وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تكون هناك أجواء احتفالية حيث سيحظى الرياضيون الأولمبيون مرة أخرى بتشجيع المتفرجين من جميع أنحاء العالم، الذين سافر بعضهم آلاف الأميال لرؤيتهم وهم يتنافسون.

*ليست باريس فقط
تقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس، لكن الاستضافة لن تقتصر على عاصمة البلاد فقط.

وستحصل مدة ومقاطعات فرنسية على نيس ومارسيليا وبوردو ونانت وليون وشاتورو على فرصتهم لاستضافة المسابقات.

وتم تنظيم الألعاب الصيفية لعام 2024 بهدف عرض الأمة الفرنسية بأكملها، بما في ذلك المناطق الاستوائية.

*لعاب تركز على الاستدامة
كجزء من جهودهم لجعل باريس 2024 "الألعاب الأكثر مسؤولية واستدامة في التاريخ"، يقوم المنظمون ببناء شيء من المفترض أن يستمر.

وقالت جورجينا غرينون، مديرة الاستدامة في باريس 2024: "لقد تم التفكير في هذه القرية كحي، سيكون له حياة بعد ذلك لبضعة أشهر".

فبدلاً من السكن في شقق مصممة خصيصاً لهم، سيعيش الرياضيون في القرية الأولمبية هذا الصيف في ما سيصبح منزلاً أو مكان عمل لشخص آخر، وبمجرد انتهاء دورة الألعاب البارالمبية في 8 سبتمبر/أيلول، سيتم تحويل القرية - التي تحتوي على 82 مبنى - إلى مساحات مكتبية تتسع لـ 6000 عامل وشقق لإيواء 6000 شخص آخرين.

*حفل افتتاح تاريخي على ضفاف نهر السين
تعهّدت اللجنة المسؤولة عن تنظيم أولمبياد باريس بإقامة عرض "لا مثيل له" خلال افتتاح الحدث الرياضي العالمي المرتقب، والذي لن يقام لأول مرة داخل ملعب في حدث تاريخي واستثنائي.

ويقام حفل افتتاح الأولمبياد على نهر السين، نهر المدينة الشهير الذي يقسم باريس إلى قسمين، ويستمر لمدة 3 ساعات و45 دقيقة.

وستحمل عشرات القوارب على متنها آلافاً من الرياضيين والفنانين في رحلة بطول 6 كيلومترات في نهر السين.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
هيئة الحج تفتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج &quot;مجانا&quot;
23.2%
03:57 | 2024-07-25
هيئة الحج تفتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج "مجانا"
03:57 | 2024-07-25
الأيام العشرة القادمة &quot;لا تشبه&quot; السنوات السابقة.. الطقس سيكون &quot;غير معتاد&quot;
20.34%
01:46 | 2024-07-26
الأيام العشرة القادمة "لا تشبه" السنوات السابقة.. الطقس سيكون "غير معتاد"
01:46 | 2024-07-26
أول تعليق للدوري الإيطالي بعد انتقال علي جاسم
17.7%
17:35 | 2024-07-24
أول تعليق للدوري الإيطالي بعد انتقال علي جاسم
17:35 | 2024-07-24
ميسي يعلق بعد ضجة مباراة المغرب والأرجنتين
13.39%
16:29 | 2024-07-24
ميسي يعلق بعد ضجة مباراة المغرب والأرجنتين
16:29 | 2024-07-24
في بغداد.. ضبط مبالغ مالية كبيرة داخل منزل
13.25%
18:28 | 2024-07-24
في بغداد.. ضبط مبالغ مالية كبيرة داخل منزل
18:28 | 2024-07-24
ماذا طلب مدرب الأولمبي الأرجنتيني ماسكيرانو قبل مواجهة العراق؟
12.12%
06:23 | 2024-07-25
ماذا طلب مدرب الأولمبي الأرجنتيني ماسكيرانو قبل مواجهة العراق؟
06:23 | 2024-07-25
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

اتفاقية بملايين الدولارات لدعم الزراعة العراقية
Play
اتفاقية بملايين الدولارات لدعم الزراعة العراقية
07:18 | 2024-07-26
نقل سوق الشورجة إلى أطراف بغداد يثير استياء الأوساط الشعبية
Play
نقل سوق الشورجة إلى أطراف بغداد يثير استياء الأوساط الشعبية
07:09 | 2024-07-26
هل سيحل الربط الكهربائي مع دول الجوار أزمة الطاقة في العراق؟
Play
هل سيحل الربط الكهربائي مع دول الجوار أزمة الطاقة في العراق؟
07:00 | 2024-07-26
النجف.. تواصل التظاهرات احتجاجا على قلة الكهرباء والماء
Play
النجف.. تواصل التظاهرات احتجاجا على قلة الكهرباء والماء
12:14 | 2024-07-25
الأعراض الجانبية للحبوب المنومة والبدائل
Play
الأعراض الجانبية للحبوب المنومة والبدائل
05:35 | 2024-07-25
مع قرب الزيارة الاربعينية.. طريق "يا حسين" يشهد تلكؤا
Play
مع قرب الزيارة الاربعينية.. طريق "يا حسين" يشهد تلكؤا
02:13 | 2024-07-25
"أساليب لا أخلاقية وابتز النساء".. القبض على " شاباز" في أربيل (فيديو)
Play
"أساليب لا أخلاقية وابتز النساء".. القبض على " شاباز" في أربيل (فيديو)
13:29 | 2024-07-24
ضرب وحشي وركل بالأقدام.. ماذا يحصل في مطار مانشستر ببريطانيا
Play
ضرب وحشي وركل بالأقدام.. ماذا يحصل في مطار مانشستر ببريطانيا
12:52 | 2024-07-24
رغم ظروفها الصعبة حققت انجازاً كبيراً.. تفاصيل قصة تحدي زينب مناشدات لوزير التعليم
Play
رغم ظروفها الصعبة حققت انجازاً كبيراً.. تفاصيل قصة تحدي زينب مناشدات لوزير التعليم
10:36 | 2024-07-24
هل توزيع المشاريع بين الشركات في البصرة عادل؟
Play
هل توزيع المشاريع بين الشركات في البصرة عادل؟
05:44 | 2024-07-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.