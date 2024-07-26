5 أشياء يتوقعها المتابعون من أولمبياد باريس 2024

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس النسخة الـ33 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب 2024 بمشاركة 10500 رياضي.وتستعرض "العين الرياضية" في السطور التالية أبرز الأحداث المتوقعة في أولمبياد باريس، نقلا عن تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.*معالم سياحية لا مثيل لهابعد مرور 100 عام على انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس، تستعد مدينة النور لاستعراض معالمها السياحية الشهيرة عالميًا، خاصةً أنها تعتبر من أجمل الأماكن في العالم، وستشكل هذه المناظر بعضًا من الصور الأولمبية الأكثر تميزًا في العقود الأخيرة.ربما تكون الصورة الأكثر شهرة التي يتم تداولها حاليا بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي هي ملعب الكرة الطائرة الشاطئية الواقع في ظل برج إيفل، حيث يلوح المعلم البالغ من العمر 137 عامًا فوق الملعب، ويتمتع بتذكرة مجانية لمشاهدة المباريات أدناه.ولكن سيتم تضمين مواقع العاصمة الفرنسية الكلاسيكية الأخرى في الأولمبياد أيضًا، مثل ساحة الكونكورد أحد أكبر الساحات في المدينة التي ستستضيف عدة أحداث، بجانب ساحة تروكاديرو وجسر بونت ألكسندر الثالث.*عودة الجماهيرأقيمت أولمبياد 2020 فعليًا في عام 2021 بمدينة طوكيو وسط غياب الحضور الجماهيري، في ظل جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق الناجمة عنها وقيود السفر حول العالم.ولكن مع تجاوز العالم للجائحة، وانتقال الأولمبياد إلى أحد أشهر مواقع السفر في العالم، من المتوقع عودة المشجعين بالملايين.وتم بيع ما يقرب من 9 ملايين تذكرة للأحداث الأولمبية اعتبارًا من وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تكون هناك أجواء احتفالية حيث سيحظى الرياضيون الأولمبيون مرة أخرى بتشجيع المتفرجين من جميع أنحاء العالم، الذين سافر بعضهم آلاف الأميال لرؤيتهم وهم يتنافسون.*ليست باريس فقطتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس، لكن الاستضافة لن تقتصر على عاصمة البلاد فقط.وستحصل مدة ومقاطعات فرنسية على نيس ومارسيليا وبوردو ونانت وليون وشاتورو على فرصتهم لاستضافة المسابقات.وتم تنظيم الألعاب الصيفية لعام 2024 بهدف عرض الأمة الفرنسية بأكملها، بما في ذلك المناطق الاستوائية.*لعاب تركز على الاستدامةكجزء من جهودهم لجعل باريس 2024 "الألعاب الأكثر مسؤولية واستدامة في التاريخ"، يقوم المنظمون ببناء شيء من المفترض أن يستمر.وقالت جورجينا غرينون، مديرة الاستدامة في باريس 2024: "لقد تم التفكير في هذه القرية كحي، سيكون له حياة بعد ذلك لبضعة أشهر".فبدلاً من السكن في شقق مصممة خصيصاً لهم، سيعيش الرياضيون في القرية الأولمبية هذا الصيف في ما سيصبح منزلاً أو مكان عمل لشخص آخر، وبمجرد انتهاء دورة الألعاب البارالمبية في 8 سبتمبر/أيلول، سيتم تحويل القرية - التي تحتوي على 82 مبنى - إلى مساحات مكتبية تتسع لـ 6000 عامل وشقق لإيواء 6000 شخص آخرين.*حفل افتتاح تاريخي على ضفاف نهر السينتعهّدت اللجنة المسؤولة عن تنظيم أولمبياد باريس بإقامة عرض "لا مثيل له" خلال افتتاح الحدث الرياضي العالمي المرتقب، والذي لن يقام لأول مرة داخل ملعب في حدث تاريخي واستثنائي.ويقام حفل افتتاح الأولمبياد على نهر السين، نهر المدينة الشهير الذي يقسم باريس إلى قسمين، ويستمر لمدة 3 ساعات و45 دقيقة.وستحمل عشرات القوارب على متنها آلافاً من الرياضيين والفنانين في رحلة بطول 6 كيلومترات في نهر السين.