كانت بداية "أسود الرافدين" مثالية بعد تحقيق الفوز على أوكرانيا 2-1، لكن كما قال المدرب رضا شنيشل فإن مباراة الأرجنتين هي الأصعب بحكم قوة التانغو وبالنظر إلى ما حدث أيضًا في مباراة المغرب الأول لكتيبة خافيير ماسكيرانو.وخسرت الأرجنتين 2-1 بعد أحداث مثيرة وغريبة في نهاية المباراة، ليبقى لزامًا على "بلاد الفضة" الفوز على العراق للحفاظ على حظوظ تأهلها، أما الهزيمة مع فوز المغرب على أوكرانيا سيعني أن أبناء ليونيل ميسي ودّعوا المسابقة مبكرًا.*ترتيب مجموعات أولمبياد باريس 2024 كرة القدم وجدول المبارياتفيما يلي نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة العراق والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 والترددات وكيفية مشاهدة البث المباشر لها وأكثر.*القنوات الناقلة لمباراة العراق والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمنافسات أولمبياد باريس 2024، وبالتبعية فإن القنوات الناقلة لمباراة العراق والأرجنتين ستكون beIN Sports HD 1 المشفرة.*تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024يمكنك مشاهدة قناة beIN Sports HD 1 الناقلة لمباراة العراق والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 من خلال القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:*كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024لمشاهدة البث المباشر لمباراة العراق والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 عبر الإنترنت يمكنك ذلك من خلال إما الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect.*موعد مباراة العراق والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024موعد مباراة العراق والأرجنتين هو السبت الموافق 27 يوليو 2024 في ملعب غروباما ستاديوم.وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.