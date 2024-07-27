المغرب يخسر أمام أوكرانيا في أولمبياد باريس

وتقدم منتخب أوكرانيا بالهدف الأول، في الدقيقة 22، من تسديدة قوية لديميترو كريسكيف.وتعادل أسود الأطلس عن طريق سفيان رحيمي، من ضربة جزاء، في الدقيقة 64، بينما تعرض اللاعب الأوكراني، فلودومير ساليوك، للطرد.وأهدر لاعبو المغرب العديد من الفرص السهلة، رغم النقص العددي للمنافس.وعكس مجريات المباراة تماما، وصلت الكرة للاعب الأوكراني، إيجور كرانسوبير، ليضعها في مرمى المغرب بالدقيقة 98، لتنتهي المواجهة بفوز منتخب بلاده (2-1).وبذلك تعقدت حسابات المجموعة الثانية، حيث باتت جميع منتخباتها "الأرجنتين - المغرب - العراق - أوكرانيا" تمتلك 3 نقاط.