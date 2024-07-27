أول ميدالية عربية في أولمبياد باريس

وتغلب السيسي في دور الـ32 على الأرجنتيني باسكوال ماريا دي تيا 15-11، ثم الأمريكي ميتشل شارون 15-13 في دور الـ16 والألماني ماتياس سابو 15-14 في ربع النهائي.فيما فاز فرجاني على الكوري الجنوبي بونجيل غو 15-8، والهنغاري تشاناد غيميشي 15-14، والصيني تشنبنغ شن 15-14.وفي نصف النهائي، يلتقي السيسي مع فرجاني فيما يلعب الإيطالي لويجي ساميلي مع الكوري الجنوبي سانغوك أوه في نصف النهائي الثاني.وستكون ميدالية المبارزة أول ميدالية للعرب في دورة الألعاب الأولمبية الحالية في باريس.