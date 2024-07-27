https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-495061-638576983521090607.png
أول ميدالية عربية في أولمبياد باريس
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
ضمن العرب ميدالية فضية على الأقل في رياضة المبارزة، بعد بلوغ المصري زياد السيسي الدور نصف النهائي حيث يتواجه مع التونسي فارس فرجاني، مساء اليوم السبت، ضمن أولمبياد باريس 2024.
وتغلب السيسي في دور الـ32 على الأرجنتيني باسكوال ماريا دي تيا 15-11، ثم الأمريكي ميتشل شارون 15-13 في دور الـ16 والألماني ماتياس سابو 15-14 في ربع النهائي.
فيما فاز فرجاني على الكوري الجنوبي بونجيل غو 15-8، والهنغاري تشاناد غيميشي 15-14، والصيني تشنبنغ شن 15-14.
وفي نصف النهائي، يلتقي السيسي مع فرجاني فيما يلعب الإيطالي لويجي ساميلي مع الكوري الجنوبي سانغوك أوه في نصف النهائي الثاني.
وستكون ميدالية المبارزة أول ميدالية للعرب في دورة الألعاب الأولمبية الحالية في باريس.
>> انضم الى السومرية على واتساب