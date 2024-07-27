الأولمبية الدولية ترفض طلب العراق بشأن "العلم الإسرائيلي"

رفضت اللجنة الأولمبية الدولية طلب العراق تغيير موقع أو إزالة "العلم الإسرائيلي" في ملاعب كرة القدم التي تحتضن مباريات أولمبياد باريس 2024، بحسب ما قال رئيس البعثة العراقية.

وقال هيرده رؤوف رئيس البعثة بحسب وكالة "فرانس برس": "حين وصلنا إلى ملعب ليون وجدنا علم العراق معلّقاً بجانب العلم الإسرائيلي بالرغم من ان منتخب الأخيرة لا يخوض أي مباريات في ليون".

وتابع: "طلبنا من ممثل اللجنة الأولمبية الدولية تغيير وضع العلم أو إزالة العلم لكنه رفض بحجة ان الملعب يحمل كل أعلام الدول المشاركة في مسابقتي كرة القدم للرجال والسيدات، وأن ترتيب الأعلام يأتي طبقاً للترتيب الأبجدي".

وتابع رؤوف: "أرسلنا رسالة احتجاج بالبريد الالكتروني للجنة الأولمبية الدولية بنفس المضمون لتغيير وضع العلم قبل مباراة السبت أمام الأرجنتين، لكن وصلنا ردّ بالرفض مجدداً".