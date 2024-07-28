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قائد ميلان يغادر باكياً من مباراة السيتي بسبب هالاند
Alsumaria Tv
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أثار أليساندرو فلورينزي الظهير الأيمن وقائد ميلان، حالة من القلق للجهاز الفني لفريقه، بقيادة المدرب الجديد باولو فونسيكا.
وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن فلورينزي اصطدم بالنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.
وأضافت أن ظهير ميلان رفع الراية البيضاء، بعدما تعرض لكدمة شديدة في ركبته اليمنى، ليتم استبداله بعد مرور 40 دقيقة فقط.
وغادر فلورينزي أرض الملعب وهو يتألم، على العربة، نظرا لعدم قدرته على المشي.
وأشارت الصحيفة أن المدافع الإيطالي غادر وهو يبكي، وسط مخاوف من إصابة كبيرة، بالنظر لأنه عانى قبل سنوات من الرباط الصليبي في ركبته اليسرى.
ونجح ميلان في الخروج منتصرا من مواجهة الفريق السماوي، بنتيجة (3-2) في أولى مباريات جولة الأبطال الودية في الولايات المتحدة.
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