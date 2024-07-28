لبنان يحقق فوزا تاريخيا في أولمبياد باريس

وجاء فوز اللاعب اللبناني على منافسه الأمريكي بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و6-2 في مباراة استمرت 58 دقيقة.وحسن، المصنف 170 عالميا، هو اللبناني الثاني الذي يشارك في مسابقة فردي التنس بأولمبياد باريس، بعد خسارة مواطنه هادي حبيب أمس السبت أمام النجم الإسباني كارلوس ألكاراس بمجموعتين.ويلتقي حسن (29 عاما) في الدور المقبل، مع الفائز بين الأرجنتيني سيباستيان بايس والبرازيلي تياغو مونتيرو.