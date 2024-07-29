أولمبياد باريس.. العراق يواجه المغرب بالأبيض غداً

وذكر بيان لاتحاد الكرة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "أقيم، اليوم الاثنين، المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمباراةِ منتخبنا الأولمبيّ ونظيره المغربي والتي تجري غداً الثلاثاء في ملعب مدينة نيس الفرنسية، وسيرتدي منتخبنا الأولمبيّ الزي الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر الكامل، في وقتٍ تناول المؤتمرُ قضيةَ فحص المنشطات والمنطقة الفنيّة والعدد المسموح به للتواجد يوم المباراة.وتجري المباراة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.كما جرى في المؤتمرِ تثبيتُ "تعليمات دكة البدلاء، وقانون اللعب، إضافةً إلى التفاصيل الواجب القيام بها قبل وبعد المباراة.