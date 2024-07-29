حكم برازيلي "مثير للجدل" لمباراة العراق والمغرب

واشتهر اسم أباتي أكثر في البرازيل بقيادته لمباراة بوتافوغو وبالميراس في الدوري المحلي في السنة الماضية، عندما أثار جدلا كبيرا بعدم احتساب هدف صحيح للمهاجم دييغو كوستا، ورفضه العودة إلى تقنية “الفار” في مجموعة من المناسبات، خاصة في لقطة كانت تستدعي إشهار بطاقة حمراء.وتم رفع شكوى ضد الحكم أباتي عقب هذه المباراة، بعد الاحتجاجات الكبيرة التي لاحقته، وعاد ليثير الجدل قبل أسابيع في نهائي بطولة “سانتا كاترينا”، وهو الدوري الذي يعرف مشاركة جميع أندية الولاية، على غرار دوري “باوليستا” لأندية ساو باولو، وغيرها.وقاد أباتي أربع مباريات في كأس العالم لأقل من 20 سنة، الذي أقيم سنة 2023 في الأرجنتين، وهي مباراة سلوفاكيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لصفر، ثم مواجهة تونس وإنجلترا، التي انتهت بهدف لصفر لصالح الأخير، كما ادار المباراة التي انتهت بفوز إيطاليا على إنجلترا بهدفين لواحد، ثم قاد مباراة الترتيب التي فاز بها منتخب إسرائيل على حساب كوريا الجنوبية بثلاثة لواحد.وتجرى مباراة المغرب والعراق يوم غد الثلاثاء بالموازاة مع إجراء مباراة أوكرانيا والأرجنتين، علما أن جميع منتخبات المجموعة متساوية في النقط، مع وجود اختلاف في النسبة العامة وعدد الأهداف المسجلة.