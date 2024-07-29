إصابة تضرب مدافع ريال مدريد

وبحسب الصحفي ماريو كورتيجانا بشبكة "ذا أتلتيك"، فإن المدافع خيسوس فاييخو، اضطر لترك المران منذ قليل.وأضاف: "فاييخو يعاني من مشاكل عضلية منذ الأسبوع الماضي، ولذلك تم استدعاء الشاب خوان مارتينيز".وأوضح: "فاييخو لم يكمل آخر دورتين تدريبيتين مع الفريق قبل السفر للولايات المتحدة واليوم".يُذكر أن ريال مدريد فشل في التعاقد مع المدافع الفرنسي ليني يورو من صفوف ليل، والذي انضم لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.وقرر أنشيلوتي الاعتماد على فاييخو كمدافع رابع في الفريق، وعدم إبرام أي صفقة دفاعية أخرى لتدعيم صفوف الملكي.