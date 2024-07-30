أولمبياد باريس.. انطلاق مباراة الحسم بين العراق والمغرب

انطلقت مباراة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره المغربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة (الحسم) من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

ويرتدي المنتخب العراقي الأولمبيّ الزي الابيض الكامل، فيما سيرتدي المنتخب المغربي زيه المعتاد الاحمر.



ويتواجد منتخبنا العراق والمغرب في المجموعة الثانية، إلى جانب الارجنتين وأوكرانيا.



وحقق "ليوث الرافدين" بداية رائعة بالفوز على أوكرانيا 2-1، فيما خسر المباراة الثانية امام منتخب الأرجنتين بثلاثة اهداف مقابل هدف، ويسعى الأسود الى الفوز بهذه المباراة لضمان الصعود الى دور الـ16 من أولمبياد باريس 2024.