بأداء ضعيف.. العراق يخسر من المغرب ويودع أولمبياد باريس

خسر المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الثلاثاء، أمام نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات أولمبياد باريس 2024.

وسجل المنتخب المغربي أهدافه جميعها في الشوط الأول، عبر كل من امير ريتشاردسون في الدقيقة (19)، وسفيان رحيمي في الدقيقة (28)، وعبد الصمد الزلزولي (37).



وبهذا الفوز، ضمن المنتخب المغربي تأهله إلى الدور ربع النهائي من البطولة برصيد 6 نقاط، فيما ودع العراق أولمبياد باريس من دور المجموعات برصيد 3 نقاط.