تعرف على المنتخبات المتأهلة لربع نهائي أولمبياد كرة القدم وجدول المباريات

ويتأهل عن المجموعات الأربع أصحاب المركزين الأول والثاني، ليكتمل نصاب دور ربع النهائي الذي يعد بمباريات نارية.وبلغ المنتخبان المصري والمغربي دور الثمانية بعد فوز الأول على إسبانيا 2-1، والثاني على العراق بثلاثية نظيفة.وتصدر المنتخب المغربي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ومصر المجموعة الثالثة بـ7 نقاط.فرنسا.الولايات المتحدة الأميركية.المغرب.إسبانيا.مصر.الأرجنتين.أوكرانيا.اليابان.باراغواي.الجمعة الثاني من أغسطس/آب 202416:00: المغرب x الولايات المتحدة الأميركية (ملعب بارك دي برانس).18:00: إسبانيا x اليابان (ملعب غروباما ستايديوم).20:00: مصرx بارغواي (ملعب فيلودروم).22:00: فرنسا x الأرجنتين (نوفو ستاد دي بوردو).