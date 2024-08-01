وصفه البعض "بعابر سبيل" من دون تجهيزات.. يوسف يثير التواصل الاجتماعي ويحقق الفضية

السومرية نيوز - دولي

كأنه "عابر سبيل او قاتل مأجور".. هذا ما ظهر به اللاعب التركي يوسف ديكتش وهو يشارك بطريقة استثنائية في مسابقة الرمي خلال اولمبياد باريس 2024، والتي اثارت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها البعض ان طريقة رميه مضحكة مقارنه مع باقي المتسابقين واخرون اكدوا انه بطل تمكن من تحقيق ميدالية فضية.

الغريب في هذا المتسابق هو انه لا يرتدي تجهيزات الرمي الخاصة بالمتسابق الاعتيادي، "بل يقف وكانه عابر سبيل شاهد مسابقة الرمي وشارك فيها" كما وصفه البعض في مواقع التواصل الاجتماعي.

اللاعب يوسف ديكتش البالغ من العمر 51 عاما شارك في المسابقة من دون نظارات طبية وسماعات حماية الأذن، حيث سرق الأضواء ولم يكن ذلك بسبب مهاراته الرائعة بل كانت الصورة التي ظهر فيها وكأنه قد خرج للتو من الحانة المجاورة.

الا انه في العادة فأن متسابقي الرماية في الأولمبياد يرتدون سماعات حماية الأذن وعدستين، واحدة لتجنب الضبابية وأخرى لتحسين الدقة.

كما انه تقدم إلى خط الرماية ويده في جيبه، وقام بتوجيه مسدسه نحو الهدف وضرب بنجاح، ليحقق هو وزميلته شيفال إيلايدا طرهان الميدالية الفضية.

وانتشرت صور ديكتش بمثابة مادة دسمة للإنترنت، حيث أصبح أحدث ميم فوري يخرج من الأولمبياد، ويحصل أحد المنشورات على 48 مليون مشاهدة.

صور الرامي التركي يوسف ديكيتش في أولمبياد باريس كانت سببًا لاحتفال الإنترنت، حيث تحول إلى أحدث ميم فوري.

من هو يوسف ديكتش؟

هو مواطن تركي الاصل درس في كلية التربية البدنية والتعليم بجامعة غازي في أنقرة، وحصل لاحقًا على درجة الماجستير في التدريب من جامعة سلجوق في قونية.

ويتحدث ديكتش بطلاقة كل من اللغتين الإنجليزية والتركية، ويستمتع بالرقص في وقت فراغه.

وشارك في الألعاب الأولمبية خمس مرات، ممثلًا لتركيا في الأعوام 2008 و2012 و2016 و2020 و2024.

وأصبح بطلا للعالم مرتين، حيث فاز في مسابقتي المسدس القياسي 25 متر والمسدس المركزي 25 متر، بالإضافة إلى ذلك، حصل ديكتش على الميدالية الفضية في مسابقة المسدس الهوائي 10 متر.

وفي بطولات أوروبا، حصل على سبعة ألقاب، بما في ذلك الفوز في مسابقة المسدس الهوائي الثلاثية للعام الحالي.