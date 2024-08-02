الكشف عن سبب تقيؤ سباح أولمبي.. ما علاقة نهر السين؟

ويقول البالغ من العمر "29 عاما"، الذي احتل المركز التاسع، إنه كان يتنافس على إحدى الميداليات في منتصف المرحلة النهائية من السباق، يوم الأربعاء، قبل أن يبدأ في التراجع، موضحا: حاولت الفوز بميدالية، وكنت في المركز الثالث، قبل أن أتراجع.وأرجع ميسلاوشوك سبب تقيؤه إلى "درجات الحرارة المرتفعة، حيث إنه يعيش في أجواء أكثر برودة بكثير".وزاد: "لقد أصبح الجو حارا في الأمتار الأخيرة، لذلك تقيأت 10 مرات بعد نهاية السابق، أنا من منطقة تصل فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في الشتاء".وألقى كثيرون باللوم على مياه نهر السين في تقيؤ ميسلاوشوك، إذ تم تأجيل تدريبات السباحين بسبب التلوث، بعدما تسبب الأمطار التي هطلت خلال مراسم الافتتاح في فيضان مياه الصرف الصحي.بعد المنافسات، تحدث بعض السباحين وشرحوا تجاربهم المثيرة للاشمئزاز بسبب مياه نهر السين.