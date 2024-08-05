غوندوغان يشكو لأردا غولر من برشلونة.. ماذا قال؟

وأجرى إلكاي غوندوغان محادثة مع التركي أردا غولر نجم ريال مدريد في الملعب بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، ولأن النجم الألماني نشأ في كنف أبوين تركيين، فإن المحادثة بدا وكأنها تجري بلغتهما الأم.وأبرزت بعض وسائل الإعلام الإسبانية محاولات قراء الشفاه الأتراك لفك رموز كلمات غوندوغان في مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات شبكة "ESPN" الأمريكية.ويُزعم أن غوندوجان قال لغولر: "إنهم لا يلعبون بالعقل. إذا لعبوا بالعقل فإنهم لا يستخدمونه".وأضاف لاعب برشلونة: "انظر إلى عدد التحولات التي أجروها في آخر 15 دقيقة".ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينتقد فيه غوندوغان زملائه، حيث كان غاضبًا بشكل واضح في مقابلة أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن تعرض برشلونة لأول خسارة له في الموسم الماضي أمام ريال مدريد.وأشار غوندوغان في تصريحاته إلى أن زملائه لم يأخذوا الهزيمة على محمل الجد كما ينبغي، حيث قال: "أتمنى أن يكون هناك المزيد من الغضب والإحباط وخيبة الأمل".كما تسبب النجم الألماني في عاصفة داخلية في النادي بعدما انتقد زميله رونالد أراوخو دون تسميته مباشرةً، بعد حصول الأوروغوياني على بطاقة حمراء بسبب تدخله المتهور على مهاجم باريس سان جيرمان برادلي باركولا، مما أدى لإقصاء البارسا من دوري أبطال أوروبا.