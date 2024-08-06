منتخب العراق للناشئين يواجه مشكلات "عديدة" قبل بطولة غرب آسيا.. ما القصة؟

وإلى جانب الأردن والعراق، أكدت 7 منتخبات مشاركتها في بطولة اتحاد غرب آسيا الحادية عشرة للناشئين، التي يستضيفها الاتحاد الأردني في الفترة من 2 إلى 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، والمنتخبات هي: البحرين وسوريا وعمان وفلسطين ولبنان واليمن والسعودية.ووضع منتخب العراق للناشئين ليس جيدًا قبل مشاركته في بطولة غرب آسيا بالأردن، إذ يعاني الفريق من قلة التدريبات والتجمع، وكذلك قلة المعسكرات التدريبية، الأمر الذي أثر بشكل كبير في معنويات الكادر التدريبي بقيادة المدرب أحمد كاظم، بحسب winwin.والمدرب أحمد كاظم يسعى وبشكل كبير جدًّا إلى الاستعانة بلاعبين مغتربين بالخارج، كونهم أكثر جاهزية من اللاعبين المحليين الذين لم يخوضوا المباريات منذ فترة طويلة لعدة أسباب، أبرزها عدم استقرار مواعيد مباريات بطولات الفئات العمرية في العراق وعدم الاهتمام بها من قبل الاتحاد العراقي أيضًا.يشار الى ان الجهاز التدريبي لمنتخب العراق للناشئين سيعقد اجتماعًا مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، من أجل وضع خارطة إعداد للفريق قبل الدخول في منافسات بطولة غرب آسيا، وأيضًا لكشف آخر المستجدات المتعلقة بضم اللاعبين المغتربين للفريق، وليكونوا تحت تصرف المدرب في الفترة المقبلة.وستقام مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية، وملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة عمان.وحدد اتحاد غرب آسيا يوم 7 أغسطس/ آب 2024 موعدًا لسحب قرعة البطولة، التي تأتي قبل خوض التصفيات الآسيويّة المقبلة المؤهلة لنهائي هذه الفئة.وسيتم خلال القرعة توزيع المنتخبات الـ9 على ثلاث مجموعات، تلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.وكان اتحاد غرب آسيا أكد للاتحادات أحقيته بإجراء الفحوص والصور الإشعاعية للتحقق من أهلية اللاعبين، ضمن الفئة العمرية المخصصة للبطولة، وفي الوقت الذي يراه مناسبًا، وحسب الآلية المناسبة ضمن الإطار العام لتعليمات الاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص.